НАТО запропонувало Росії "проявити волю" для порятунку договору про ракети
Київ • УНН
КИЇВ. 4 червня. УНН. Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг звернувся до Росії із закликом врятувати Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД). Для цього потрібно повернутися до виконання домовленостей. Заяви пролунали на спільній прес-конференції з президентом Польщі Анджеєм Дудою, інформує УНН.
Про договір про ракети Столтенберг заговорив в контексті нарощування присутності НАТО в Європі. Генсек альянсу підкреслив, що зараз настали “непередбачувані для покоління часи в плані безпеки”, до яких доводиться “адаптуватися”.
“Це включає в себе тривале порушення Росією договору про РСМД. Я закликаю Росію проявити політичну волю до порятунку договору, повернувшись до дотримання”, — сказав Столтенберг.
Дія Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності, який був укладений між США і СРСР в 1987 році, в даний час призупинена. На початку лютого Вашингтон призупинив його виконання зі свого боку, звинувативши Росію в порушенні положень договору.
Москва заперечує порушення і висуває взаємні звинувачення, запевняючи, що положення договору порушуються Вашингтоном. У відповідь Росія також призупинила виконання ДРСМД зі свого боку.
Як повідомляв УНН, Зеленський заявив, що не змінюватиме курс на ЄС і НАТО в Конституції.