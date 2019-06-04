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7 марта, 06:35 • 108641 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136048 просмотра

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 143918 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 129936 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130043 просмотра

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НАТО предложило России "проявить волю" для спасения договора о ракетах

НАТО предложило России "проявить волю" для спасения договора о ракетах

Киев  •  УНН

 • 9121 просмотра

КИЕВ. 4 июня. УНН. Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг обратился к России с призывом спасти Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Для этого нужно вернуться к исполнению договоренностей. Заявления прозвучали на совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой, информирует УНН.

О договоре о ракетах Столтенберг заговорил в контексте наращивания присутствия НАТО в Европе. Генсек альянса подчеркнул, что сейчас наступили “самые непредсказуемые для поколения времена в плане безопасности”, к которым приходится “адаптироваться”.

“Это включает в себя продолжающееся нарушение Россией договора о РСМД. Я призываю Россию проявить политическую волю к спасению договора, вернувшись к соблюдению”, — сказал Столтенберг.

Действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который был заключен между США и СССР в 1987 году, в настоящее время приостановлено. В начале февраля Вашингтон приостановил его исполнение со своей стороны, обвинив Россию в нарушении положений договора.

Москва отрицает нарушения и выдвигает взаимные обвинения, уверяя, что положения договора нарушаются Вашингтоном. В ответ Россия также приостановила исполнение ДРСМД со своей стороны.

Как сообщал УНН, Зеленский заявил, что не будет менять курс на ЕС и НАТО в Конституции.

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