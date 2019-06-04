НАТО предложило России "проявить волю" для спасения договора о ракетах
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июня. УНН. Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг обратился к России с призывом спасти Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Для этого нужно вернуться к исполнению договоренностей. Заявления прозвучали на совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой, информирует УНН.
О договоре о ракетах Столтенберг заговорил в контексте наращивания присутствия НАТО в Европе. Генсек альянса подчеркнул, что сейчас наступили “самые непредсказуемые для поколения времена в плане безопасности”, к которым приходится “адаптироваться”.
“Это включает в себя продолжающееся нарушение Россией договора о РСМД. Я призываю Россию проявить политическую волю к спасению договора, вернувшись к соблюдению”, — сказал Столтенберг.
Действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который был заключен между США и СССР в 1987 году, в настоящее время приостановлено. В начале февраля Вашингтон приостановил его исполнение со своей стороны, обвинив Россию в нарушении положений договора.
Москва отрицает нарушения и выдвигает взаимные обвинения, уверяя, что положения договора нарушаются Вашингтоном. В ответ Россия также приостановила исполнение ДРСМД со своей стороны.
Как сообщал УНН, Зеленский заявил, что не будет менять курс на ЕС и НАТО в Конституции.