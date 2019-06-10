Генсек НАТО назвав загрози світової безпеки: Росія, кібератаки, тероризм

“Абсолютно вірно, що сьогодні ми стикаємося з найбільш непередбачуваною ситуацією в галузі безпеки за останні багато років. Росія стає все більш агресивною, кібернетичні та гібридні загрози, нестабільність на Близькому Сході і в Північній Африці і поширена терористична загроза. У відповідь НАТО швидко впроваджує найбільше з часів холодної війни коригування колективної оборони. Таким чином, в світі, який не такий передбачуваний — НАТО так само важливий, як і завжди”, — заявив генсек.

Столтенберг нагадав, що Альянс забезпечує безпеку країн-членів протягом вже сімдесяти років.

“Міцні відносини між Європою та США зробили НАТО найсильнішим альянсом в історії. Той факт, що ми скоро приймемо Північну Македонію як 30-го члена, показує, що НАТО є успішним альянсом. Послідовні кола розширення продемонстрували, що через 70 років НАТО все ще викликає інтерес і є позитивною силою до стійкого міжнародного порядку”, - додав він.

Нагадаємо, в неділю на Балтиці розпочалися масштабні військово-морські навчання НАТО.