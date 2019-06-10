Генсек НАТО перечислил угрозы мировой безопасности: Россия, кибератаки, терроризм

“Совершенно верно, что сегодня мы сталкиваемся с самой непредсказуемой ситуацией в области безопасности за последние много лет. Россия становится все более агрессивной, кибернетические и гибридные угрозы, нестабильность на Ближнем Востоке и в Северной Африке и распространенная террористическая угроза. В ответ НАТО быстро внедряет крупнейшую со времен холодной войны корректировку коллективной обороны. Таким образом, в мире, который не так предсказуем — НАТО так же важен, как и всегда”, — заявил генсекретарь.

Столтенберг напомнил, что Альянс обеспечивает безопасность стран-членов на протяжении уже семидесяти лет.

“Прочные отношения между Европой и США сделали НАТО самым сильным альянсом в истории. Тот факт, что мы скоро примем Северную Македонию в качестве 30-го члена, показывает, что НАТО является успешным альянсом. Последовательные круги расширения продемонстрировали, что спустя 70 лет НАТО всё ещё вызывает интерес и является позитивной силой к устойчивому международному порядку”, — добавил он.

Напомним, в воскресенье на Балтике начались масштабные военно-морские учения НАТО.