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7 марта, 06:35 • 105780 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 134349 просмотра

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6 марта, 17:12 • 143138 просмотра

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Генсек НАТО перечислил угрозы мировой безопасности: Россия, кибератаки, терроризм

Киев  •  УНН

 • 6354 просмотра

КИЕВ. 10 июня. УНН. Североатлантический Альянс ведет последовательную политику по укреплению коллективной обороны в ответ на непредсказуемую ситуацию в области безопасности в современном мире. Об этом Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью сербскому изданию"Политика", передаёт УНН.

“Совершенно верно, что сегодня мы сталкиваемся с самой непредсказуемой ситуацией в области безопасности за последние много лет. Россия становится все более агрессивной, кибернетические и гибридные угрозы, нестабильность на Ближнем Востоке и в Северной Африке и распространенная террористическая угроза. В ответ НАТО быстро внедряет крупнейшую со времен холодной войны корректировку коллективной обороны. Таким образом, в мире, который не так предсказуем — НАТО так же важен, как и всегда”, — заявил генсекретарь.

Столтенберг напомнил, что Альянс обеспечивает безопасность стран-членов на протяжении уже семидесяти лет.

“Прочные отношения между Европой и США сделали НАТО самым сильным альянсом в истории. Тот факт, что мы скоро примем Северную Македонию в качестве 30-го члена, показывает, что НАТО является успешным альянсом. Последовательные круги расширения продемонстрировали, что спустя 70 лет НАТО всё ещё вызывает интерес и является позитивной силой к устойчивому международному порядку”, — добавил он.

Напомним, в воскресенье на Балтике начались масштабные военно-морские учения НАТО.

Украинские Национальные Новости

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