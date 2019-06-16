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В РФ заявили, что НАТО должно было самораспуститься в 1991 году

Киев • УНН

 • 9429 просмотра

КИЕВ. 16 июня. УНН. Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов заявил, что Блок НАТО остается пережитком времен холодной войны и логичным финалом истории Североатлантического альянса стал бы его самороспуск одновременно с ликвидацией Организации Варшавского договора в 1991 году. Такое мнение он высказал в интервью "Российской газете", опубликованном в воскресенье, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

В РФ заявили, что НАТО должно было самораспуститься в 1991 году

"(Генеральный секретарь НАТО) Йенс Столтенберг лукавит, говоря о том, что сила альянса заключается в его способности меняться. Блок был и остается реликтом холодной войны. Наиболее логичным и благоприятным для самой Европы финалом истории НАТО был бы самороспуск альянса одновременно с ликвидацией Организации Варшавского договора", - сказал он изданию.

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Как отметил заместитель секретаря Совбеза РФ, после окончания противостояния СССР и США руководству НАТО необходимо было найти новые цели, чтобы оправдать существование организации. Он также отметил, что после окончания холодной войны причин для существования Североатлантического альянса не было.

Как сообщал УНН, НАТО предложило России "проявить волю" для спасения договора о ракетах.

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