В результаті вибуху в Чернігові постраждав чоловік
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. У Чернігові по вул.Захисників України 26 жовтня о 22:20 стався вибух невстановленого вибухонебезпечного предмету. Про це УНН повідомляє із посиланням на департамент цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОДА.
Внаслідок вибуху було травмовано 1 особу 1996 року народження. Постраждалого госпіталізовано до опікового відділення Чернігівської обласної лікарні.
За цим фактом Чернігівським ВП ГУ НП МВС України в Чернігівській області проводиться перевірка.
Нагадаємо, 25 жовтня о 17:50 у місті Березань по вулиці Небесної Сотні в магазин зайшов невідомий та кинув за прилавок вибуховий предмет. Внаслідок вибуху у приміщенні магазину сталася пожежа.