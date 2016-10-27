В результате взрыва в Чернигове пострадал мужчина

В результате взрыва были травмированы 1 человек 1996 года рождения. Пострадавший госпитализирован в ожоговое отделение Черниговской областной больницы.

По данному факту Черниговским ОП ГУ НП МВД Украины в Черниговской области проводится проверка.

Напомним, 25 октября в 17:50 в городе Березань по улице Небесной Сотни в магазин зашел неизвестный и бросил за прилавок взрывное предмет . В результате взрыва в помещении магазина произошел пожар.