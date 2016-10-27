В результате взрыва в Чернигове пострадал мужчина
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. В Чернигове по ул. Защитников Украины 26 октября в 22:20 произошел взрыв неустановленного взрывоопасного предмета. Об этом УНН сообщает со ссылкой на департамент гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА.
В результате взрыва были травмированы 1 человек 1996 года рождения. Пострадавший госпитализирован в ожоговое отделение Черниговской областной больницы.
По данному факту Черниговским ОП ГУ НП МВД Украины в Черниговской области проводится проверка.
Напомним, 25 октября в 17:50 в городе Березань по улице Небесной Сотни в магазин зашел неизвестный и бросил за прилавок взрывное предмет . В результате взрыва в помещении магазина произошел пожар.