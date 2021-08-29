В результаті удару США в Афганістані ліквідували двох бойовиків ІД

Після встановлення влади “Талібану” в Афганістані в аеропорту Кабула загострилася ситуація, західні країни і НАТО попереджали про загрозу атак. Вже 26 серпня біля будівлі аеропорту Кабула стався теракт, влаштований терористом-смертником. Повідомлялося, що в результаті теракту загинули щонайменше 200 осіб, серед яких 13 загиблих американських військовослужбовців.

Президент США Джозеф Байден наказав завдати удару у відповідь на теракти в аеропорту Кабула.

Відповідальність за вибухи на себе взяла “Ісламська держава”. “Талібан” засудив напад.

Встановлення влади “Талібану”

Бойовики “Талібану” після 11-денного наступу 15 серпня без бою увійшли в Кабул і протягом декількох годин встановили повний контроль над афганською столицею. Президент Афганістану Ашраф Гані повідомив, що склав повноваження, щоб не допустити кровопролиття, і покинув країну. Західні країни евакуювали або евакуюють своїх громадян і співробітників. “Талібан” визначив крайній термін для цього — до 31 серпня.