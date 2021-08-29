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В результаті удару США в Афганістані ліквідували двох бойовиків ІД

В результаті удару США в Афганістані ліквідували двох бойовиків ІД

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 серпня. УНН. Міністерство оборони США в суботу повідомило про знищення в результаті спецоперації в Афганістані двох бойовиків угруповання "Ісламська держава в Хорасані", що є відгалуженням терористичної організації "Ісламська держава", передає УНН.

Цитата

“У міру надходження нової інформації я можу підтвердити, що (в результаті атаки) були знищені два представника ІД високого рангу, ще один поранений”, — заявив на брифінгу генерал Хенк Тейлор, який, зокрема, відповідає за питання логістики при проведенні операцій по евакуації з Кабула. “Нам невідомо про втрати серед цивільного населення”, — зазначив він.

Деталі

У свою чергу речник Пентагону Джон Кірбі, який також брав участь у брифінгу, відмовився пояснити, чи причетні знищені бойовики до теракту поблизу аеропорту Кабула. Кірбі також зазначив, що йому не відомо те, щоб ВС США попереджали про підготовку операції Конгрес або країни, над якими міг пролітати безпілотник, що завдав удар по терористах . “Наскільки мені відомо, не було ніяких повідомлень, які були або повинні були бути заздалегідь”, — сказав він. За словами Кірбі, США також не передавали інформацію про удар представникам радикального руху “Талібан”.

Нагадаємо

Після встановлення влади “Талібану” в Афганістані в аеропорту Кабула загострилася ситуація, західні країни і НАТО попереджали про загрозу атак. Вже 26 серпня біля будівлі аеропорту Кабула стався теракт, влаштований терористом-смертником. Повідомлялося, що в результаті теракту загинули щонайменше 200 осіб, серед яких 13 загиблих американських військовослужбовців.

Президент США Джозеф Байден наказав завдати удару у відповідь на теракти в аеропорту Кабула.

Відповідальність за вибухи на себе взяла “Ісламська держава”. “Талібан” засудив напад.

Встановлення влади “Талібану”

Бойовики “Талібану” після 11-денного наступу 15 серпня без бою увійшли в Кабул і протягом декількох годин встановили повний контроль над афганською столицею. Президент Афганістану Ашраф Гані повідомив, що склав повноваження, щоб не допустити кровопролиття, і покинув країну. Західні країни евакуювали або евакуюють своїх громадян і співробітників. “Талібан” визначив крайній термін для цього — до 31 серпня.

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