В результате удара США в Афганистане ликвидировали двух боевиков ИГ

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“По мере поступления новой информации я могу подтвердить, что (в результате атаки) были уничтожены два представителя ИГ высокого ранга, еще один ранен”, — заявил на брифинге генерал Хэнк Тейлор, который, в частности, отвечает за вопросы логистики при проведении операций по эвакуации из Кабула. “Нам неизвестно о потерях среди гражданского населения”, — отметил он.

Детали

В свою очередь пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, который также участвовал в брифинге, отказался объяснить, причастны уничтожены боевики к теракту вблизи аэропорта Кабула. Кирби также отметил, что ему не известно то, чтобы ВС США предупреждали о подготовке операции Конгресс или страны, над которыми мог пролетать беспилотник, нанес удар по террористам. “Насколько мне известно, не было никаких сообщений, или должны были быть заранее”, — сказал он. По словам Кирби, США также не передавали информацию об ударе представителям радикального движения “Талибан”.