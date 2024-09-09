В результаті обстрілу переповненого ринку в Судані загинуло понад 20 людей
Київ • УНН
Внаслідок обстрілу ринку в місті Сеннар на південному сході Судану загинула 21 людина, понад 70 поранені. Відповідальність покладають на воєнізовані сили швидкої підтримки (RSF).
Щонайменше 21 людина загинула і ще понад 70 отримали поранення в результаті обстрілу людного ринку на південному сході Судану. Про це УНН пише з посиланням на ВВС.
Деталі
Мережа лікарів Судану заявила, що воєнізовані сили швидкої підтримки (RSF) несуть відповідальність за напад у місті Сеннар, засудивши його як "масове вбивство" цивільного населення.
Це сталося на наступний день після того, як суданські військові відкинули пропозицію експертів ООН направити міжнародні сили для захисту цивільного населення.
Контекст
Тисячі людей були вбиті і понад 10 мільйонів залишили свої домівки з моменту початку громадянської війни між армією і RSF у квітні минулого року, що зробило її однією з найгірших гуманітарних криз у світі.
Кілька раундів мирних переговорів за посередництва Саудівської Аравії та США не змогли покласти край конфлікту.
RSF контролює більшу частину столиці Хартума, більшу частину штату Кордофан і більшу частину Дарфуру, де організацію звинувачують у військових злочинах, у тому числі кампанії етнічних чисток, спрямованих проти масалітів та інших неарабських громад.
RSF намагалося захопити штат Сеннар, але не змогла відбити його у армії.
Нагадаємо
У серпні в Швейцарії проходили переговори між делегаціями США та представниками регіону, де розташований Судан. Мета: досягти припинення вогню, щоб передати в країну значно більше гуманітарної допомоги для мільйонів людей. Однак там була присутня тільки одна сторона громадянської війни.
ISW: росія домовляється про обмін зброєю із Суданом28.05.24, 09:29 • 22378 переглядiв