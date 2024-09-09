В результате обстрела переполненного рынка в Судане погибли более 20 человек

По меньшей мере 21 человек погиб и еще более 70 получили ранения в результате обстрела людного рынка на юго-востоке Судана. Об этом УНН пишет со ссылкой на ВВС.

Детали

Сеть врачей Судана заявила, что военизированные силы скорой поддержки (RSF) несут ответственность за нападение в городе Сеннар, осудив его как "массовое убийство" гражданского населения.

Это произошло на следующий день после того, как суданские военные отвергли предложение экспертов ООН направить международные силы для защиты гражданского населения.

Контекст

Тысячи людей были убиты и более 10 миллионов покинули свои дома с момента начала гражданской войны между армией и RSF в апреле прошлого года, что сделало ее одним из худших гуманитарных кризисов в мире.

Несколько раундов мирных переговоров при посредничестве Саудовской Аравии и США не смогли положить конец конфликту.

RSF контролирует большую часть столицы Хартума, большую часть штата Кордофан и большую часть Дарфура, где организацию обвиняют в военных преступлениях, в том числе кампании этнических чисток, направленных против масалитов и других неарабских общин.

RSF пыталось захватить штат Сеннар, но не смогло отбить его у армии.

Напомним

В августе в Швейцарии проходили переговоры между делегациями США и представителями региона, где расположен Судан. Цель: достичь прекращения огня, чтобы передать в страну значительно больше гуманитарной помощи для миллионов людей. Однако там присутствовала только одна сторона гражданской войны.

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