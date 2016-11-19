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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
19:23 • 15219 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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В результаті обстрілу бойовиків у Красногорівці поранена жінка

В результаті обстрілу бойовиків у Красногорівці поранена жінка

Київ • УНН

 • 8686 перегляди

МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 19 листопада. УНН. Бойовики обстріляли житловий сектор Красногорівки на Донеччині з мінометів. Снаряд вибухнув біля під'їзду, в результаті чого постраждала мирна мешканка 1966 р.н. Про це кореспонденту УНН повідомили в ГУНП Донецької області.

Поранена госпіталізована в лікарню м. Курахово з діагнозом — осколкові поранення обличчя, правої кисті, контузія.

Попередня кваліфікація — ч.2 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, за минулу добу у зоні АТО зафіксовано 46 ворожих обстрілів.

Українські Національні Новини

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