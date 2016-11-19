В результаті обстрілу бойовиків у Красногорівці поранена жінка
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 19 листопада. УНН. Бойовики обстріляли житловий сектор Красногорівки на Донеччині з мінометів. Снаряд вибухнув біля під'їзду, в результаті чого постраждала мирна мешканка 1966 р.н. Про це кореспонденту УНН повідомили в ГУНП Донецької області.
Поранена госпіталізована в лікарню м. Курахово з діагнозом — осколкові поранення обличчя, правої кисті, контузія.
Попередня кваліфікація — ч.2 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, за минулу добу у зоні АТО зафіксовано 46 ворожих обстрілів.