В результате обстрела боевиков в Красногоровке ранена женщина
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 19 ноября. УНН. Боевики обстреляли жилой сектор Красногоровки Донецкой области из минометов. Снаряд взорвался возле подъезда, в результате чего пострадала мирная жительница 1966 г.р. Об этом корреспонденту УНН сообщили в ГУНП Донецкой области.
Раненая госпитализирована в больницу г. Курахово с диагнозом - осколочные ранения лица, правой кисти, контузия.
Предварительная квалификация - ч.2 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, как сообщал УНН, за минувшие сутки в зоне АТО зафиксировано 46 вражеских обстрелов .