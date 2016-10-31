В.Путін вирішив узаконити російську націю
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Президент Росії Володимир Путін схвалив ідею створення закону “Про російську націю”, а також проведення Року єдності російської нації, передає УНН із посиланням на “Газета.Ru”.
В.Путін відніс до переліку питань, “які точно потрібно реалізовувати”, пропозицію про створення закону “Про російську націю”.
За словами президента, для цього потрібно переробити стратегію державної національної політики.
Також президент РФ схвалив проведення в Росії Року єдності російської нації.
“Тільки потрібно вибрати цей рік”, — зазначив він.