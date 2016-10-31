В.Путин решил узаконить российскую нацию
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Президент России Владимир Путин одобрил идею создания закона "О российской нации", а также проведение Года единства российской нации, передает УНН со ссылкой на "Газета.Ru".
В.Путин отнес в перечень вопросов, "которые точно нужно реализовывать", предложение о создании закона "О российской нации".
По словам президента, для этого нужно переделать стратегию государственной национальной политики.
Также президент РФ одобрил проведение в России Года единства российской нации.
"Только нужно выбрать этот год", - отметил он.