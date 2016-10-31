В.Путин решил узаконить российскую нацию

В.Путин отнес в перечень вопросов, "которые точно нужно реализовывать", предложение о создании закона "О российской нации".

По словам президента, для этого нужно переделать стратегию государственной национальной политики.

Также президент РФ одобрил проведение в России Года единства российской нации.

"Только нужно выбрать этот год", - отметил он.