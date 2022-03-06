В Овручі від ракетного удару зруйновані 30 приватних будинків
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. В місті Овруч Житомирської області внаслідок ракетного удару російських військ зруйновано 30 приватних житлових будинків. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій, передає УНН.
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"Внаслідок ракетного удару по приватному сектору у м. Овруч зруйновано 30 приватних житлових будинків, з них 5 повністю", - ідеться у повідомленні.
Попередньо, жертв та постраждалих немає.
Від ДСНС залучено 10 осіб та 2 одиниці техніки.
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