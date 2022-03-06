В Енергодарі не працює Vodafone
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. В Енергодарі не працює мобільний оператор Vodafone, є проблеми з роботою Інтернету.
Про це повідомив міський голова Енергодару Дмитро Орлов у Telegram, інформує УНН.
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"В Енергодарі не працює мобільний оператор Vodafone. За непідтвердженими поки що даними, аналогічна ситуація виникла і в сусідньому місті Дніпрорудне та навколишніх населених пунктах. Причини відсутності мобільного зв’язку намагаємося зв’язувати. Також в Енергодарі є проблема з роботою Інтернет-провайдерів", - йдеться у повідомленні.