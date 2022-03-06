В Энергодаре не работает Vodafone
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. В Энергодаре не работает мобильный оператор Vodafone, есть проблемы с работой Интернета.
Об этом сообщил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов в Telegram, информирует УНН.
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"В Энергодаре не работает мобильный оператор Vodafone. По неподтвержденным пока данным, аналогичная ситуация возникла и в соседнем городе Днепрорудное и окрестных населенных пунктах. Причины отсутствия мобильной связи стараемся связывать. Также в Энергодаре есть проблема с работой интернет-провайдеров", - говорится в сообщении.