В Овруче от ракетного удара разрушены 30 частных домов

Детали

"В результате ракетного удара по частному сектору в г. Овруч разрушено 30 частных жилых домов, из них 5 полностью", - говорится в сообщении.

Предварительно, жертв и пострадавших нет.

От ГСЧС привлечено 10 человек и 2 единицы техники.

Напомним

В Энергодаре не работает Vodafone.