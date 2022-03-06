В Овруче от ракетного удара разрушены 30 частных домов
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. В городе Овруч Житомирской области в результате ракетного удара российских войск разрушено 30 частных жилых домов. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.
Детали
"В результате ракетного удара по частному сектору в г. Овруч разрушено 30 частных жилых домов, из них 5 полностью", - говорится в сообщении.
Предварительно, жертв и пострадавших нет.
От ГСЧС привлечено 10 человек и 2 единицы техники.
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