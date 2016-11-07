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В отруєнні українців сурогатом і неякісними продуктами винен мораторій на перевірки бізнесу – Р.Соболь

В отруєнні українців сурогатом і неякісними продуктами винен мораторій на перевірки бізнесу – Р.Соболь

Київ • УНН

 • 8546 перегляди

КИЇВ. 8 листопада. УНН. Мораторієм на перевірки бізнесу скористалися не чесні на руку підприємці. Про це у коментарі УНН повідомив керівник Асоціації власників малого та середнього бізнесу Руслан Соболь.

“На жаль, мораторієм на перевірку бізнесу скористалися не чесні на руку підприємці, або "ділки“, як я їх називаю. Дійсно, до цього мораторію треба певні поправки, хоч і в цілому він є позитивним відгуком керівництва держави на економічну ситуацію в країні в цілому. Плачевний досвід 2016 року, коли були без розбору заборонені перевірки бізнесу, от вони на жаль і призвели до отруєнь алкоголем. І, до речі, були масові випадки ще й того, що діти труїлися в школах, у дитячих садках — це теж наслідок того, що "горе — підприємці" відчули безвідповідальність у світлі мораторію”, — повідомив він.

Також, за словами Р.Соболя, такий специфічний ринок, як продукти харчування потрібно обов’язково регулювати і перевіряти у частині якості продукції.

"Я солідарний з правлінням щодо того, що на групи ризику, а саме продукти харчування і ліцензійну продукцію — тут мораторій. Але їх потрібно перевіряти, тому що такий ринок дуже специфічний і його потрібно регулювати в частині якості продукції", — наголосив він.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, Кабмін хоче спростити бізнес-діяльність у сфері виробництва дитячого харчування.

При цьому на думку експертів, країна не готова до скасування “сировинних зон”, де вирощують продукцію для дитячого харчування.

Так, за словами нардепа С. Тригубенка спрощувати життя виробникам дитячого харчування можна буде лише після того, як запрацюють стандарти HACCP.

Також нагадаємо, якість харчування в Україні належним чином збоку Держпродспоживслужби не контролюється.

За словами К.Ляпіної, держава не виділяє кошти на проведення перевірок продукції харчування в Україні

Українські Національні Новини

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