В отравлении украинцев суррогатом и некачественными продуктами виноват мораторий на проверки бизнеса - Р.Соболь

"К сожалению, мораторием на проверку бизнеса воспользовались нечестные на руку предприниматели, или "дельцы", как я их называю. Действительно, к этому мораторию мужны определенные поправки, хоть и в целом он является положительным отзывом руководства государства на экономическую ситуацию в стране в целом. Плачевный опыт 2016 года, когда были без разбора запрещены проверки бизнеса, вот они к сожалению и привели к отравлениям алкоголем. И, кстати, были массовые случаи еще и того, что дети травились в школах, в детских садах - это тоже следствие того, что "горе-предприниматели" почувствовали безответственность в свете моратория", - сообщил он.

Также, по словам Р.Соболя, такой специфический рынок, как продукты питания нужно обязательно регулировать и проверять в части качества продукции.

"Я солидарен относительно того, что на группы риска, а именно продукты питания и лицензионную продукцию - здесь мораторий. Но их нужно проверять, потому что такой рынок очень специфический и его нужно регулировать в части качества продукции", - подчеркнул он.

Напомним, как сообщал УНН, Кабмин хочет упростить бизнес-деятельность в сфере производства детского питания.

При этом по мнению экспертов, страна не готова к отмене "сырьевых зон", где выращивают продукцию для детского питания.

Так, по словам нардепа С.Тригубенко упрощать жизнь производителям детского питания можно будет только после того, как заработают стандарты HACCP.

Также напомним, качество питания в Украине должным образом со стороны Госпродпотребслужбы не контролируется.

По словам К.Ляпиной, государство не выделяет средства на проведение проверок продукции питания в Украине.