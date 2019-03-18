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В ОРДЛО окупанти хочуть примусити цивільне населення рити окопи на передовій – розвідка

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 березня. УНН. За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, російське окупаційне командування планує залучити цивільне населення до виконання інженерних робіт на передовій, зокрема до риття траншей, окопів та до обладнання хибних вогневих позицій. Про це під час брифінгу повідомив спікер прес-центру Міноборони полковник Дмитро Гуцуляк, передає УНН.

В ОРДЛО окупанти хочуть примусити цивільне населення рити окопи на передовій – розвідка

Так, за інформацією розвідки, російське окупаційне командування розширює масштаби залучення цивільного населення окупованої території у Донецькій та Луганський областях щодо участі у заходах з підтримки російських окупаційних військ.

"Зокрема, під приводом нібито загрози наступу ЗС України в рамках мобілізаційних заходів окупанти передбачають задіяти велику кількість місцевих жителів до виконання інженерних робіт на передових позиціях з’єднань і частин 1 та 2 АК ЗС РФ, у т.ч. для риття траншей, окопів та обладнання хибних вогневих позицій", - йдеться в повідомленні.

Водночас, за даними розвідки, російським окупаційним командуванням військовослужбовцям передових підрозділів, у тому числі інженерних, чергове місячне грошове забезпечення за січень-лютий цього року виплачено без надбавки за виконання бойових завдань і такі виплати не заплановані протягом першого півріччя.

Як повідомляв УНН, за даними української розвідки, окупанти на Донбасі розпочали ротацію особового складу.

Нагадаємо, минулої доби бойовики в зоні проведення ООС 10 разів раз порушили режим припинення вогню. У результаті ворожих обстрілів один український військовий загинув, двоє отримали поранення.

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