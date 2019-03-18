ООС: бойовики здійснили 10 обстрілів позицій українських військових, один загиблий, двоє поранених

КИЇВ. 18 березня. УНН. 17 березня противник 10 разів раз порушив режим припинення вогню, сім разів застосувавши при цьому озброєння, заборонене Мінськими домовленостями. Крім того, російські бойовики обстрілювали позиції підрозділів Об'єднаних сил з гранатометів та великокаліберних кулеметів, а також тричі застосували протитанкові ракетні комплекси. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Операції об’єднаних сил.