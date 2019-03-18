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ООС: боевики совершили 10 обстрелов позиций украинских военных, один погибший, двое раненых

Киев • УНН

 • 9053 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. 17 марта противник 10 раз раз нарушил режим прекращения огня, семь раз применив при этом вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. Кроме того, российские боевики обстреливали позиции подразделений Объединенных сил из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а также трижды применили противотанковые ракетные комплексы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.

ООС: боевики совершили 10 обстрелов позиций украинских военных, один погибший, двое раненых

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” враг дважды обстрелял наши опорные пункты:

“Из минометов калибров 120 и 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов — в районе населенного пункта Водяное;
из минометов калибра 120 мм — вблизи города Марьинка”.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” боевиками совершено восемь обстрелов позиций подразделений Объединенных сил:

“Четыре — дважды из минометов 82-го калибра и дважды — из противотанковых ракетных комплексов — в районе населенного пункта Крымское;
из противотанковых ракетных комплексов — вблизи поселка городского типа Новотошковское;
из минометов калибра 82 мм — в районе населенного пункта Золотое-4;
из минометов 82-го калибра и автоматических станковых гранатометов — около поселка Новолуганское;
из гранатометов различных систем — вблизи населенного пункта Луганское”.

Вследствие обстрелов один наш защитник погиб, двое получили ранения.

На все обстрелы противника Объединенные силы дали адекватный ответ, уничтожив при этом трех и ранив четырех боевиков.

С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

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