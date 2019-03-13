Окупанти на Донбасі розпочали ротацію особового складу - розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Командування окупантів на Донбасі проводять прийом-передачу командних посад генералами і старшими офіцерами у штабах армійських корпусів російського угруповання окупаційних військ. Про це під час брифінгу повідомив спікер прес-центру Міноборони полковник Максим Праута, передає УНН.
“Зокрема, розпочався прийом-передача командних посад генералами і старшими офіцерами у штабах армійських корпусів російського угруповання окупаційних військ. Новопризначені представники вищого командування особисто проводять перевірку підпорядкованих з’єднань і частин зі складанням актів про стан їх готовності до виконання завдань за призначенням”, — сказав Праута.
За його словами, для забезпечення безпеки та охорони зазначених осіб під час їх перебування у військах залучено безпрецедентну кількість оперативних груп, до складу яких включені офіцери ФСБ РФ та Головного управління ГШ ЗС РФ.
Також, на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей завершує проведення чергової ротації особового складу ЗС РФ.
Нагадаємо, вчора, 12 березня, на одному з блокпостів в зоні проведення ООС затримано бойовика.