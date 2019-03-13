На блокпості в зоні ОС затримано бойовика
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Вчора, 12 березня, на одному з блокпостів в зоні проведення ООС затримано бойовика. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр ООС.
“12 березня на одному з блокпостів в районі проведення операції Об’єднаних сил працівниками Національної поліції України зі складу ОС було затримано бойовика 4 окремої мотострілецької бригади 2 АК окупаційних військ громадянина Б.”, — йдеться у повідомленні.
За інформацією штабу, громадянин Б. після підготовки у місті Бєлгород РФ вступив до лав російських окупаційних військ, брав участь в бойових діях проти українського народу.
Правоохоронні органи ОС проводять слідчі дії.
Нагадаємо, бойовика терористичної організації “ЛНР”, мешканця м. Кадіївки (Стаханів), якого раніше захопили на Луганщині заарештували на 60 діб.