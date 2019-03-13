На блокпосту в зоне ОС задержан боевик
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Вчера, 12 марта, на одном из блокпостов в зоне проведения ООС задержан боевик. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр ООС.
"12 марта на одном из блокпостов в районе проведения операции Объединенных сил работниками Национальной полиции Украины из состава ОС задержали боевика 4 отдельной мотострелковой бригады 2 АК оккупационных войск гражданина Б.", - говорится в сообщении.
По информации штаба, гражданин Б. после подготовки в городе Белгород РФ вступил в ряды российских оккупационных войск, котрый участвовал в боевых действиях против украинского народа.
Правоохранительные органы ОС проводят следственные действия.
Напомним, боевика террористической организации "ЛНР", жителя Кадиевки (Стаханов), которого ранее захватили в Луганской области арестовали на 60 суток.