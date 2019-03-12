Бойовика "ЛНР", захопленого біля українських позицій, відправили за ґрати
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Бойовика терористичної організації "ЛНР", мешканця м. Кадіївки (Стаханів), якого раніше захопили на Луганщині заарештували на 60 діб. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Луганської області.
Згідно з повідомленням, 9 березня 2019 року військовослужбовці Збройних сил України затримали бойовика поблизу українських позицій біля с. Сокільники Новоайдарського району. Чоловік мав при собі зброю, військовий квиток "ЛНР", російські гроші та інші документи, видані підрозділом "Народної міліції ЛНР" окупаційної адміністрації РФ.
У ході досудового розслідування встановлено, що у січні 2016 року чоловік добровільно вступив до лав "4 окремої мотострілецької бригади 2 Армійського корпусу "Народної міліції ЛНР", де проходив службу на посаді стрільця та був залучений до збройного опору силам Операції об’єднаних сил (Антитерористичної операції).
Відразу після затримання найманцю "ЛНР" повідомлено про підозру у створенні терористичної групи та застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.
На цей час тривають слідчі дії.
Бойовику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 8 до 15 років з конфіскацією майна.
Раніше УНН повідомляв, що два бойовики добровільно здались поліції у Бахмуті.