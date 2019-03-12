Боевика "ЛНР", захваченного возле украинских позиций, отправили за решетку
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Боевика террористической организации "ЛНР", жителя г. Кадиевки (Стаханов), которого ранее захватили в Луганской области, арестовали на 60 суток. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Луганской области.
Согласно сообщению, 9 марта 2019 года военнослужащих Вооруженных сил Украины задержали боевика вблизи украинских позиций возле с. Сокольники Новоайдарского района. Мужчина имел при себе оружие, военный билет "ЛНР", российские деньги и другие документы, выданные подразделением "Народной милиции ЛНР" оккупационной администрации РФ.
В ходе досудебного расследования установлено, что в январе 2016 года мужчина добровольно вступил в ряды "4 отдельной мотострелковой бригады 2 Армейского корпуса "Народной милиции ЛНР", где проходил службу в должности стрелка и был привлечен к вооруженному сопротивлению силам Операции объединенных сил (Антитеррористической операции).
Сразу после задержания наемнику "ЛНР" сообщено о подозрении в создании террористической группы и применена мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.
В настоящее время проводятся следственные действия.
Боевику грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 15 лет с конфискацией имущества.
Ранее УНН сообщал, что два боевика добровольно сдались полиции в Бахмуте.