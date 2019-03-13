Оккупанты в Донбассе начали ротацию личного состава - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Командование оккупантов на Донбассе проводят прием-передачу командных должностей генералами и старшими офицерами в штабах армейских корпусов российской группировки оккупационных войск. Об этом во время брифинга сообщил спикер пресс-центра Минобороны полковник Максим Праута, передает УНН.
"В частности, начался прием-передача командных должностей генералами и старшими офицерами в штабах армейских корпусов российской группировки оккупационных войск. Вновь представители высшего командования лично проводят проверку подчиненных соединений и частей с составлением актов о состоянии их готовности к выполнению задач по назначению", - сказал Праута.
По его словам, для обеспечения безопасности и охраны указанных лиц во время их пребывания в войсках привлечено беспрецедентное количество оперативных групп, в состав которых включены офицеры ФСБ РФ и Главного управления ГШ ВС РФ.
Также, на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей завершает проведение очередной ротации личного состава ВС РФ.
Напомним, вчера, 12 марта, на одном из блокпостов в зоне проведения ООС задержан боевик.