Оккупанты в Донбассе начали ротацию личного состава - разведка

"В частности, начался прием-передача командных должностей генералами и старшими офицерами в штабах армейских корпусов российской группировки оккупационных войск. Вновь представители высшего командования лично проводят проверку подчиненных соединений и частей с составлением актов о состоянии их готовности к выполнению задач по назначению", - сказал Праута.

По его словам, для обеспечения безопасности и охраны указанных лиц во время их пребывания в войсках привлечено беспрецедентное количество оперативных групп, в состав которых включены офицеры ФСБ РФ и Главного управления ГШ ВС РФ.

Также, на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей завершает проведение очередной ротации личного состава ВС РФ.

Напомним, вчера, 12 марта, на одном из блокпостов в зоне проведения ООС задержан боевик.