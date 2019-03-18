В ОРДЛО оккупанты хотят заставить гражданское население рыть окопы на передовой – разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российское оккупационное командование планирует привлечь гражданское население к выполнению инженерных работ на передовой, в частности к рытью траншей, окопов и к оборудованию ложных огневых позиций. Об этом во время брифинга сообщил спикер пресс-центра Минобороны полковник Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.
Так, по информации разведки, российское оккупационное командование расширяет масштабы привлечения гражданского населения оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях относительно участия в мероприятиях по поддержке российских оккупационных войск.
"В частности, под предлогом якобы угрозы наступления ВС Украины в рамках мобилизационных мероприятий оккупанты предусматривают задействовать большое количество местных жителей к выполнению инженерных работ на передовых позициях соединений и частей 1 и 2 АК ВС РФ, в т.ч. для рытья траншей, окопов и оборудование ложных огневых позиций", - говорится в сообщении.
В то же время, по данным разведки, российским оккупационным командованием военнослужащим передовых подразделений, в том числе инженерных, очередное месячное денежное обеспечение за январь-февраль этого года выплачено без надбавки за выполнение боевых задач и такие выплаты не запланированы в течение первого полугодия.
Как сообщал УНН, по данным украинской разведки, оккупанты в Донбассе начали ротацию личного состава.
Напомним, за минувшие сутки боевики в зоне проведения ООС 10 раз раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов один украинский военный погиб, двое получили ранения.