В ОПОРІ порахували, хто з нардепів володіє найбільшою кількістю нерухомості
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Громадянська мережа ОПОРА підрахувала згідно поданих е-декларацій, хто з народних депутатів має найбільшу кількість квартир, земельних ділянок та іншої нерухомості у своїй та родинній власності, передає УНН з посиланням на прес-службу ОПОРИ.
"69 квартир перебувають у власності братів Дубневичів: родина Богдана володіє 52, а Ярослава 17 квартирами. У декларації Антона Кіссе зазначено 15 квартир, Андрія Тетерука – 12, а Сергія Тарути та Ганни Гопко по 10. Загалом 54 депутати, відповідно до даних електронних декларацій, не мають у своїй чи родинній власності квартир", - повідомили в ОПОРІ.
Зазначається, що майже третина земельних ділянок, які є у власності депутатів та їх родин, належать, знову ж таки, братам Дубневичам: Богдан задекларував 316 ділянок, Ярослав – 187. Третю позицію займає сім’я Валентина Ничипоренка – 68 ділянок, Денис Омельянович подав відомості про 50 ділянок, а Олександр Герега про 34. Не мають жодної земельної ділянки 118 народних депутатів.
"Щодо такого типу об’єктів нерухомості, як житлові будинки, то відповідно до поданих декларацій, тут теж лідерами є Ярослав - 13 та Богдан - 12 Дубневичі. Родина Аркадія Корнацького володіє 11 житловими будинками, Сергія Дунаєва та Ігоря Кононенка має відповідно по 7 маєтків. 198 народних депутатів зазначили в деклараціях, що вони та їхні родини не мають у власності житлових будинків. А от найбільшою кількістю офісів розпоряджається родина народного депутата Юрія Дерев’янка – 10 з 61 відповідного об’єкта, задекларованого усім депутатським корпусом", - повідомили в ОПОРІ.
В категорію "інше" народні депутати віднесли ще й такі житлові площі, як готельний номер, апартаменти та кімнати в гуртожитку. Відповідно до даних декларацій таким майном володіють родини 54 депутатів.
Як повідомляв УНН, громадянська мережа ОПОРА підрахувала, що 409 народних депутатів України у свої е-деклараціях сукупно вказали 4042 об'єкти нерухомості, у тому числі і за кордоном.