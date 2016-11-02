В ОПОРЕ посчитали, кто из нардепов владеет наибольшим количеством недвижимости

"69 квартир находятся в собственности братьев Дубневичей: семья Богдана владеет 52, а Ярослава 17 квартирами. В декларации Антона Киссе указано 15 квартир, Андрея Тетерука - 12, а Сергея Таруты и Анны Гопко по 10. В общем 54 депутата, согласно данным электронных деклараций не имеют в своей или родственной собственности квартир", - сообщили в ОПОРЕ.

Отмечается, что почти треть земельных участков, находящихся в собственности депутатов и их семей, принадлежат, опять же, братья Дубневичам: Богдан задекларировал 316 участков, Ярослав - 187. Третью позицию занимает семья Валентина Ничипоренко - 68 участков, Денис Омельянович подал сведения о 50 участках, а Александр Герега о 34. Не имеют ни одного земельного участка 118 народных депутатов.

"Относительно такого типа объектов недвижимости, как жилые дома, в соответствии с поданными декларациями, здесь тоже лидерами являются Ярослав - 13 и Богдан - 12 Дубневичи. Семья Аркадия Корнацкого владеет 11 жилыми домами, Сергея Дунаева и Игоря Кононенко имеет соответственно по 7 имений. 198 народных депутатов отметили в декларациях, что они и их семьи не имеют в собственности жилых домов. А вот наибольшим количеством офисов распоряжается семья народного депутата Юрия Деревянко - 10 из 61 соответствующего объекта, задекларированного всем депутатским корпусом", - сообщили в ОПОРЕ.

К категории "другое" народные депутаты отнесли еще и такие жилые площади, как гостиничный номер, и комнаты в общежитии. Согласно данным деклараций таким имуществом владеют семьи 54 депутатов.

Как сообщал УНН, гражданская сеть ОПОРА подсчитала, что 409 народных депутатов Украины в своих е-декларациях совокупно указали 4042 объекта недвижимости, в том числе и за рубежом.