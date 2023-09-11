В Опитному можуть залишатися п’ятеро-шестеро людей - голова Авдіївської МВА

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«Є в нас інформація, що там ще є цивільні люди, мирне населення. Орієнтовно має бути ще п’ять-шість людей ще, залишатися там. Селище розбито вщент. Воно було розбите ще з 2014 року. Ми намагалися його відновити», –заявив Барабаш.

За його словами, до початку повномасштабної війни рф в Опитному залишалося 44 людини.

Також Барабаш повідомив, що «російські військові, які відійшли з певних позицій, намагаються їх повернути під свій контроль.

Крім того, голова Авдіївської МВА зазначив, що «від крайніх вулиць Опитного до злітної смуги Донецького аеропорту 1 км, може, трохи більше».

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Нагадаємо

Сьогодні, 11 вересня, заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що Сили оборони звільнили частину селища Опитне біля Авдіївки Донецької області.