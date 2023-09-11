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В Опытном могут оставаться пять-шесть человек - глава Авдеевской МВА

Киев • УНН

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КИЕВ. 11 сентября. УНН. В поселке Опытное, возле Авдеевки, часть которого освободили ВСУ, вероятно, остаются пять-шесть человек. Об этом в эфире Радио Свобода рассказал председатель Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш, сообщает УНН.

Цитата

«Есть у нас информация, что там еще есть гражданские люди, мирное население. Ориентировочно должно быть еще пять-шесть человек еще, оставаться там. Поселок разбит вдребезги. Он был разбит еще с 2014 года. Мы пытались его восстановить», –заявил Барабаш. 

По его словам, до начала полномасштабной войны рф в Опытном оставалось 44 человека.
Также Барабаш сообщил, что «российские военные, которые отошли с определенных позиций, пытаются их вернуть под свой контроль.

Кроме того, глава Авдеевской МВА отметил, что «от крайних улиц Опытного до взлетной полосы Донецкого аэропорта 1 км, может, чуть больше».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ВСУ заняли часть Опытного: эксперт считает, что Генштаб прощупывает оборону противника

Напомним

Сегодня, 11 сентября, заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что Силы обороны освободили часть поселка Опытное возле Авдеевки Донецкой области.

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