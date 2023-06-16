В ООН "стурбовані" катуванням рф військових і цивільних в Україні

КИЇВ. 16 червня. УНН. Доповідачка ООН з питань катувань Еліс Джилл Едвардс сьогодні висловила занепокоєння повідомленнями та свідченнями, які, за її словами, ймовірно, вказують на те, що російські збройні сили в Україні послідовно та навмисно завдають сильних фізичних та психологічних страждань цивільним людям та військовополоненим. Про це повідомляє Управління Верховного комісара ООН з прав людини, пише УНН.