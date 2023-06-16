В ООН "стурбовані" катуванням рф військових і цивільних в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Доповідачка ООН з питань катувань Еліс Джилл Едвардс сьогодні висловила занепокоєння повідомленнями та свідченнями, які, за її словами, ймовірно, вказують на те, що російські збройні сили в Україні послідовно та навмисно завдають сильних фізичних та психологічних страждань цивільним людям та військовополоненим. Про це повідомляє Управління Верховного комісара ООН з прав людини, пише УНН.
Ці тортури, як стверджується, застосовуються з метою отримання розвідувальних даних або примусу затриманих людей до зізнання в чомусь. А також через колишню приналежність до українських збройних сил чи підтримку ЗСУ.
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"Передбачувана практика включає в себе ураження електричним струмом, побиття, надягання капюшона, імітацію страти та інші погрози смертю, - заявила експертка ООН.
"Якщо вони (випадки тортур ред.-) будуть доведені, то становитимуть окремі порушення, а також можуть становити систему схвалюваних державою катувань або інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання",- додали в ООН.
Деталі
В ООН заявили, що звинувачення стосуються затримання українських цивільних осіб та військовополонених, які утримуються у вкрай неналежних умовах в установах на тимчасово окупованих територіях України.
У листі, надісланому спільно з іншими незалежними експертами ООН, Едвардс зазначає, що послідовність і методи застосування катувань свідчать про "певний рівень координації, планування та організації, а також про прямий дозвіл, цілеспрямовану політику або офіційну толерантність з боку вищого керівництва".
"Катування є воєнним злочином, а систематична або широкомасштабна практика катувань є злочином проти людяності", - заявив Спеціальний доповідач.
"Виконання наказу вищого керівництва або політичних вказівок не може слугувати виправданням катувань, і будь-яка особа, причетна до них, повинна бути негайно знайдена і притягнута до відповідальності незалежними органами влади", - заявила вона.
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