В ООН "стурбовані" катуванням рф військових і цивільних в Україні

$41.390.02
46.921.07
ukru
Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив
09:52 • 2974 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
08:15 • 15667 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
06:46 • 47154 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

04:30 • 40974 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 46058 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 114330 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 180370 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 197425 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 144101 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 137843 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+17°
4м/с
32%
Популярнi новини

Британія перехопила управління над сталеливарним заводом через зрив перемовин з Китаєм

14 квітня, 01:32 • 41971 перегляди

Українські зброярі створили новий гранатомет AGL-53: в чому його переваги

14 квітня, 02:20 • 31855 перегляди

Вибухи в Харкові: після удару спалахнула пожежа

14 квітня, 02:44 • 13397 перегляди

У МЗС підтвердили: жодних зустрічей в форматі Україна-росія у Туреччині не буде

07:56 • 11252 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 27739 перегляди
Публікації

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

09:52 • 2992 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 28026 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

06:46 • 47171 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 197431 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 249555 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

09:26 • 1418 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 2052 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 19554 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 24442 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 40448 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

В ООН "стурбовані" катуванням рф військових і цивільних в Україні

Київ • УНН

 • 643593 перегляди

КИЇВ. 16 червня. УНН. Доповідачка ООН з питань катувань Еліс Джилл Едвардс сьогодні висловила занепокоєння повідомленнями та свідченнями, які, за її словами, ймовірно, вказують на те, що російські збройні сили в Україні послідовно та навмисно завдають сильних фізичних та психологічних страждань цивільним людям та військовополоненим. Про це повідомляє Управління Верховного комісара ООН з прав людини, пише УНН.

В ООН "стурбовані" катуванням рф військових і цивільних в Україні

Ці тортури, як стверджується, застосовуються з метою отримання розвідувальних даних або примусу затриманих людей до зізнання в чомусь. А також через колишню приналежність до українських збройних сил чи підтримку ЗСУ.

Цитата

"Передбачувана практика включає в себе ураження електричним струмом, побиття, надягання капюшона, імітацію страти та інші погрози смертю, - заявила експертка ООН.

"Якщо вони (випадки тортур ред.-) будуть доведені, то становитимуть окремі порушення, а також можуть становити систему схвалюваних державою катувань або інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання",- додали в ООН.

Деталі

В ООН заявили, що звинувачення стосуються затримання українських цивільних осіб та військовополонених, які утримуються у вкрай неналежних умовах в установах на тимчасово окупованих територіях України.

У листі, надісланому спільно з іншими незалежними експертами ООН, Едвардс зазначає, що послідовність і методи застосування катувань свідчать про "певний рівень координації, планування та організації, а також про прямий дозвіл, цілеспрямовану політику або офіційну толерантність з боку вищого керівництва".

"Катування є воєнним злочином, а систематична або широкомасштабна практика катувань є злочином проти людяності", - заявив Спеціальний доповідач.

"Виконання наказу вищого керівництва або політичних вказівок не може слугувати виправданням катувань, і будь-яка особа, причетна до них, повинна бути негайно знайдена і притягнута до відповідальності незалежними органами влади", - заявила вона.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україна проти рф: у Міжнародному суді ООН закінчилися усні слухання, рішення очікують до кінця року

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Війна
Brent
$65.33
Bitcoin
$84,445.10
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.86
Золото
$3,239.90
Ethereum
$1,641.96