Україна проти рф: у Міжнародному суді ООН закінчилися усні слухання, рішення очікують до кінця року
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. У Міжнародному суді ООН завершились усні слухання у справі України проти рф. Про це повідомив глава Меджлісу Рефат Чубаров, передає УНН.
Цитата
"Сьогодні, 14 червня 2023 року, о 18.30 за місцевим часом, закінчилися усні слухання Міжнародного суду ООН за позовом України щодо порушення росією Міжнародної конвенції з ліквідації всіх форм расової дискримінації та Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму", - написав Чубаров.
Деталі
Глава Меджлісу зауважив, що сторона агресора дуже нервує, цитує фейсбучні сторінки, розповідає казки про те, як, мовляв, добре живеться кримським татарам та етнічним українцям в окупованому орками Криму.
Чубаров сподівається, що рішення Міжнародного суду ООН буде винесено до кінця 2023 року.
Нагадаємо
Україна 16 січня 2017 року подала до Міжнародного суду ООН позов проти росії щодо порушення Конвенції про заборону фінансування тероризму та Конвенції про заборону расової дискримінації.
Додамо, Міжнародний суд ООН 8 листопада 2019 визнав свою юрисдикцію у справі щодо порушення росією двох конвенцій.