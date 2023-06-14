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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Украина против рф: в Международном суде ООН закончились устные слушания, решение ожидают до конца года

Киев • УНН

 • 1079822 просмотра

КИЕВ. 14 июня. УНН. В Международном суде ООН завершились устные слушания по делу Украины против рф. Об этом сообщил глава Меджлиса Рефат Чубаров, передает УНН.

Украина против рф: в Международном суде ООН закончились устные слушания, решение ожидают до конца года

Цитата

"Сегодня, 14 июня 2023 года, в 18.30 по местному времени, закончились устные слушания Международного суда ООН по иску Украины о нарушении Россией Международной конвенции по ликвидации всех форм расовой дискриминации и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма", - написал Чубаров.

Детали

Глава Меджлиса отметил, что сторона агрессора очень нервничает, цитирует фейсбучные страницы, рассказывает сказки о том, как, мол, хорошо живется крымским татарам и этническим украинцам в оккупированном орками Крыму.

Чубаров надеется, что решение Международного суда ООН будет вынесено до конца 2023 года.

Напомним

Украина 16 января 2017 года подала в Международный суд ООН иск против россии о нарушении Конвенции о запрете финансирования терроризма и Конвенции о запрете расовой дискриминации.

Добавим, Международный суд ООН 8 ноября 2019 года признал свою юрисдикцию в деле о нарушении россией двух конвенций.

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