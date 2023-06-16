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В ООН "обеспокоены" пытками рф военных и гражданских в Украине

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 июня. УНН. Докладчик ООН по вопросам пыток Элис Джилл Эдвардс сегодня выразила обеспокоенность сообщениями и свидетельствами, которые, по ее словам, вероятно, указывают на то, что российские вооруженные силы в Украине последовательно и намеренно наносят сильные физические и психологические страдания гражданским людям и военнопленным. Об этом сообщает Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, пишет УНН.

В ООН "обеспокоены" пытками рф военных и гражданских в Украине

Эти пытки, как утверждается, применяются с целью получения разведывательных данных или принуждения задержанных людей к признанию в чем-то. А также из-за бывшей принадлежности к украинским вооруженным силам или поддержки ВСУ.

Цитата

"Предполагаемая практика включает в себя поражение электрическим током, избиение, надевание капюшона, имитацию казни и другие угрозы смертью, - заявила эксперт ООН.

"Если они (случаи пыток - ред.-) будут доказаны, то будут представлять отдельные нарушения, а также могут составлять систему одобряемых государством пыток или других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания",- добавили в ООН.

Детали

В ООН заявили, что обвинения касаются задержания украинских гражданских лиц и военнопленных, которые содержатся в крайне ненадлежащих условиях в учреждениях на временно оккупированных территориях Украины.

В письме, направленном совместно с другими независимыми экспертами ООН, Эдвардс отмечает, что последовательность и методы применения пыток свидетельствуют об "определенном уровне координации, планирования и организации, а также о прямом разрешении, целенаправленной политике или официальной толерантности со стороны высшего руководства".

"Пытки являются военным преступлением, а систематическая или широкомасштабная практика пыток является преступлением против человечности", - заявил Специальный докладчик.

"Выполнение приказа высшего руководства или политических указаний не может служить оправданием пыток, и любое лицо, причастное к ним, должно быть немедленно найдено и привлечено к ответственности независимыми органами власти", - заявила она.

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