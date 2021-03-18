В ООН 19 держав виступили із засудженням дій Росії щодо Криму

Цитата

“Росія провела сьогодні в ООН неформальну зустріч, щоб просувати неправдиву версію своєї окупації Криму, який вона захопила в порушення міжнародного права в 2014 році. Ми засуджуємо порушення Росією прав людини і нарощування військового потенціалу на півострові. Ми категорично відкидаємо спробу Росії анексувати АР Крим та місто Севастополь. Дії Росії викликають глобальну стурбованість і несумісні з міжнародним правом, включаючи Статут ООН, і суперечать Гельсінкському Заключному акту”, — йдеться в заяві.

Деталі

Як зазначено в заяві, зазначена зустріч “перекрутила реальність в Криму і послужила тільки інтересам російської окупації”.

На думку представників держав, якби Росія справді була зацікавлена в поглибленні розуміння ситуації в Криму, вона дозволила б посланцям міжнародних організацій, міжнародних і правозахисних організацій працювати в Криму.

Відзначається також, що Україна користується підтримкою міжнародного співтовариства в захисті свого суверенітету і територіальної цілісності в межах її міжнародно визнаних кордонів.

“Ми закликаємо Росію негайно припинити свою окупацію, припинити порушення прав людини, звільнити всіх українських в’язнів, яких вона несправедливо утримує, припинити свої агресивні дії в Україні, дотримуватися своїх міжнародних зобов’язань і виконувати свої зобов’язання по Мінським угодам”, — йдеться в заяві.

Документ представлений від імені: Австралії, Бельгії, Болгарії, Канади, Чеської Республіки, Естонії, Франції, Грузії, Німеччини, Ірландії, Латвії, Литви, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Словаччини, України, Великої Британії та Сполучених Штатів.

Що було раніше

Напередодні в МЗС України заявили, що проведений 17 березня захід Постійним представництвом РФ при ООН, присвячене тимчасово окупованому Криму мало пропагандистську мету — поширити фальшиві наративи про ситуацію на Кримському півострові.