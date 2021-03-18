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В ООН 19 государств выступили с осуждением действий России по Крыму

В ООН 19 государств выступили с осуждением действий России по Крыму

Киев  •  УНН

 • 15477 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. Россия провела в ООН мероприятие, посвященное временно оккупированному Крыму, чтобы продвигать ложную версию своей оккупации полуострова. Об этом говорится в совместном заявлении 19 стран, опубликованном 17 марта, передает УНН.

Цитата

“Россия провела сегодня в ООН неформальную встречу, чтобы продвигать ложную версию своей оккупации Крыма, который она захватила в нарушение международного права в 2014 году. Мы осуждаем нарушения Россией прав человека и наращивание военного потенциала на полуострове. Мы категорически отвергаем попытку России аннексировать АР Крым и город Севастополь. Действия России вызывают глобальную озабоченность и несовместимы с международным правом, включая Устав ООН, и противоречат Хельсинкскому Заключительному акту”, — говорится в заявлении.

Детали

Как отмечено в заявлении, указанная встреча “исказила реальность в Крыму и послужила только интересам российской оккупации”.

По мнению представителей государств, если бы Россия действительно была заинтересована в углублении понимания ситуации в Крыму, она позволила бы посланникам международных организаций, международным и правозащитным организациям работать в Крыму.

Отмечается также, что Украина пользуется поддержкой международного сообщества в защите своего суверенитета и территориальная целостность в пределах ее международно признанных границ.

“Мы призываем Россию немедленно прекратить свою оккупацию, прекратить нарушения прав человека, освободить всех украинских заключенных, которых она несправедливо удерживает, прекратить свои агрессивные действия в Украине, соблюдать свои международные обязательства и выполнять свои обязательства по Минским соглашениям”, — говорится в заявлении.

Документ представлен от лица: Австралии, Бельгии, Болгарии, Канады, Чешской Республики, Эстонии, Франции, Грузии, Германии, Ирландии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Польши, Словакии, Украины, Великобритании и Соединенных Штатов.

Что было ранее

Накануне в МИД Украины заявили, что проведенное 17 марта мероприятие Постоянным представительством РФ при ООН, посвященное временно оккупированному Крыму имело пропагандистскую цель — распространить фальшивые нарративы о ситуации на Крымском полуострове.

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