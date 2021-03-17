Представники РФ в ООН намагались поширити фальшиві наративи про ситуацію в Криму - МЗС

Цитата

“17 березня Постійне представництво Російської Федерації при ООН провело захід, присвячений тимчасово окупованому Криму. Захід мав пропагандистську мету — поширити фальшиві наративи про ситуацію на Кримському півострові. Ця технологія вже відома. Російські пропагандисти з тріумфом відзвітують, що їм начебто вдалося пробити „інформаційну блокаду“. Водночас факти говорять зовсім про інше”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що підсумки обговорення вкотре засвідчили триваючу ізольованість Росії, єдність більшості членів Радбезу ООН щодо підтримки суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, засудження тимчасової окупації Криму, порушень прав людини, які вчиняються окупаційною адміністрацією на півострові.

“Виголошена нашими партнерами позиція дозволила українським громадянам в Криму безпосередньо переконатися в незмінній та потужній підтримці держав-членів Ради Безпеки ООН. Це важливо, оскільки Крим знаходиться в інформаційній ізоляції — українські Інтернет-видання блокуються, частоти українських ТБ та радіо незаконно використовуються російськими ЗМІ. Російські медіа та офіційні чинники не доносять інформацію про кримські заходи України та її іноземних партнерів на міжнародних майданчиках, або, якщо й доносять, то у спотвореному вигляді”, — зазначається в повідомленні.

У МЗС зазначають, що яскравим прикладом стало безпрецедентне за рівнем участі, кількістю учасників і консолідованої позиції засідання за формулою Арріа 12 березня, яке фактично не було висвітлене російськими МЗС або ЗМІ.

“Вдячні членам Радбезу ООН, які в ці дні підтвердили позицію щодо невизнання спроб Росії привласнити український Крим. Скликавши пропагандиський захід, Росія вкотре дискредитувала сама себе”, — йдеться в повідомленні.

Доповнення

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба взяв участь у неформальному засіданні Ради Безпеки ООН за формулою Арріа “Крим: 7 років порушень суверенітету та територіальної цілісності України”, де наголосив, що за час окупації російська військова присутність на півострові зросла більш ніж удвічі.

Рада національної безпеки й оборони України ухвалила проєкт “Стратегії деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь”.

Служба безпеки України відкрила понад 22 тисячі кримінальних проваджень за злочини проти України під час анексії Криму та окупації Донбасу.