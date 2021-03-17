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Представители РФ в ООН пытались распространить фальшивые нарративы о ситуации в Крыму - МИД

Представители РФ в ООН пытались распространить фальшивые нарративы о ситуации в Крыму - МИД

Киев  •  УНН

 • 12820 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. Проведенное сегодня мероприятие Постоянным представительством РФ при ООН, посвященное временно оккупированному Крыму имело пропагандистскую цель - распространить фальшивые нарративы о ситуации на Крымском полуострове. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МИД.

Цитата

"17 марта Постоянное представительство Российской Федерации при ООН провело мероприятие, посвященное временно оккупированному Крыму. Мероприятие имело пропагандистскую цель - распространить фальшивые нарративы о ситуации на Крымском полуострове. Эта технология уже известна. Российские пропагандисты с триумфом отчитаются, что им вроде бы удалось пробить "информационную блокаду". В то же время факты говорят совсем о другом", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что итоги обсуждения в очередной раз показали продолжающуюся изолированность России, единство большинства членов Совбеза ООН по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, осуждение временной оккупации Крыма, нарушений прав человека, совершаемых оккупационной администрацией на полуострове.

"Произнесенная нашими партнерами позиция позволила украинским гражданам в Крыму непосредственно убедиться в неизменной и мощной поддержке государств-членов Совета Безопасности ООН. Это важно, поскольку Крым находится в информационной изоляции - украинские интернет-издания блокируются, частоты украинского ТВ и радио незаконно используются российскими СМИ. Российские медиа и официальные лица не доносят информацию о крымских мероприятиях Украины и ее иностранных партнеров на международных площадках, или, если и доносят, то в искаженном виде", - отмечается в сообщении.

В МИД отмечают, что ярким примером стало беспрецедентное по степени участия, количеству участников и консолидированной позиции заседание по формуле Арріа 12 марта, которое фактически не было освещено российскими МИД или СМИ.

"Благодарные членам Совбеза ООН, которые в эти дни подтвердили позицию о непризнании попыток России присвоить украинский Крым. Созвав пропагандистское мероприятие, Россия в очередной раз дискредитировала сама себя", - говорится в сообщении.

Дополнение

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба принял участие в неформальном заседании Совета Безопасности ООН по формуле Арріа "Крым: 7 лет нарушений суверенитета и территориальной целостности Украины", где отметил, что за время оккупации российское военное присутствие на полуострове выросло более чем вдвое.

Совет национальной безопасности и обороны Украины принял проект "Стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополь".

Служба безопасности Украины открыла более 22 тыс. уголовных производств за преступления против Украины во время аннексии Крыма и оккупации Донбасса.

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