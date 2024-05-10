В окупованому Маріуполі після "бавовни" до лікарні доставили 10 поранених російських військових - міськрада
Київ • УНН
У тимчасово окупованому Маріуполі 10 російських військовослужбовців отримали поранення після вибухів минулої ночі.
У тимчасово окупованому Маріуполі після вибухів напередодні ввечері отримали поранення 10 російських військових, повідомили у п'ятницю у Маріупольській міськраді, пише УНН.
Вчора близько 22.30 у центрі Маріуполя пролунали вибухи. Є попередня інформація, що внаслідок падіння уламків від збитої ракети були пошкодження на землі, спалахнула пожежа. Її гасили близько двох годин. Є інформація, про постраждалих 10 російських військових. Їх доставили до лікарні за межами міста, щоб приховати наслідки
В окупованому Маріуполі пролунали вибухи: що відомо09.05.24, 23:04 • 30480 переглядiв