В окупованому Маріуполі після "бавовни" до лікарні доставили 10 поранених російських військових - міськрада

У тимчасово окупованому Маріуполі після вибухів напередодні ввечері отримали поранення 10 російських військових, повідомили у п'ятницю у Маріупольській міськраді, пише УНН.

Вчора близько 22.30 у центрі Маріуполя пролунали вибухи. Є попередня інформація, що внаслідок падіння уламків від збитої ракети були пошкодження на землі, спалахнула пожежа. Її гасили близько двох годин. Є інформація, про постраждалих 10 російських військових. Їх доставили до лікарні за межами міста, щоб приховати наслідки