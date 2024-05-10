В оккупированном Мариуполе после "хлопка" в больницу доставили 10 раненых российских военных - горсовет

Украина ожидает, что ЕС одобрит переговорную рамку в конце июня - Стефанишина

Украина выполнила все свои обязательства по переговорам о членстве в ЕС, и решение об утверждении рамок переговоров ожидается на основе консенсуса между лидерами ЕС после выборов в Европейский парламент в конце июня, как и было договорено, со всеми необходимыми документами, готовыми к концу мая.