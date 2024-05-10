В оккупированном Мариуполе после "хлопка" в больницу доставили 10 раненых российских военных - горсовет

Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
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У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
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По словам командира батальона ударных БПЛА "Ахиллес" 92 ОШБР Юрия Федоренко, Силы обороны не дают российской армии захватить или взять Часов Яр в оперативное окружение, несмотря на сильное давление и интенсивные бои.
"Противник усиливает дестабилизационные усилия": ГУР предостерегло перед новым витком вражеских ИПСО
Главное управление разведки Министерства обороны Украины предупреждает о попытках россии дестабилизировать общество через провокации на массовых мероприятиях и дезинформационные кампании, которые эксплуатируют реальные проблемы, вызванные путинской агрессией.
ФБР отслеживает влияние американской помощи Украине на поведение рф относительно выборов-2024 в США
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18-летний сын Трампа дебютирует в политике в США
Баррон Трамп, младший сын бывшего президента США Дональда Трампа, был избран делегатом от Флориды на Национальный съезд Республиканской партии, где, как ожидается, его отец будет официально выдвинут кандидатом в президенты от партии на выборах в ноябре.
Военные смогут получить выплату в 70 тысяч только при условии, накопления 30 дней на передовой - Минобороны
Военнослужащие получат 70 000 гривен, если проведут на фронте 30 дней, но с момента принятия закона еще никто не воспользовался правом на такую выплату.
FT: Азия и Австралия следуют примеру ЕС и США для обуздания доминирования бигтех, как Apple и Google
Япония, Южная Корея и Австралия ужесточают правила, чтобы ограничить рыночную власть крупных технологических групп, таких как Apple и Google, создавая новые регуляторные вызовы, подобные тем, что существуют в ЕС и США.
Украина ожидает, что ЕС одобрит переговорную рамку в конце июня - Стефанишина
Украина выполнила все свои обязательства по переговорам о членстве в ЕС, и решение об утверждении рамок переговоров ожидается на основе консенсуса между лидерами ЕС после выборов в Европейский парламент в конце июня, как и было договорено, со всеми необходимыми документами, готовыми к концу мая.
Экспорт по украинскому морскому коридору достиг 45 млн тонн
За первые 9 месяцев работы Украинского коридора почти 1600 судов экспортировали 45 миллионов тонн грузов, преимущественно украинской сельскохозяйственной продукции, в 44 страны мира.
Программа еВосстановление: утверждено более 54 тыс. заявок на восстановление поврежденного жилья
Более 54 тыс. заявок на компенсацию за поврежденное жилье было удовлетворено, и более 6 тыс. сертификатов на компенсацию за разрушенное жилье было выдано в рамках Программы восстановления Украины за первый год ее действия.