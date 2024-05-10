В оккупированном Мариуполе после "хлопка" в больницу доставили 10 раненых российских военных - горсовет

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
  •  83886 просмотра

Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

Эксклюзив
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
  •  123205 просмотра

Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье

Эксклюзив
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
9 мая 2024, 08:29  •  130999 просмотра

У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин

Эксклюзив
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
9 мая 2024, 06:54  •  130245 просмотра

Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ

Эксклюзив
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
8 мая 2024, 16:29  •  147226 просмотра

"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры

Эксклюзив
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
8 мая 2024, 14:00  •  128793 просмотра

"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве

Эксклюзив
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
8 мая 2024, 10:45  •  132178 просмотра

Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп

Эксклюзив
Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
8 мая 2024, 09:32  •  121799 просмотра

Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт

Эксклюзив
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
7 мая 2024, 13:55  •  167875 просмотра

Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог

Эксклюзив
Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
7 мая 2024, 13:24  •  150668 просмотра

Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет

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В оккупированном Мариуполе после "хлопка" в больницу доставили 10 раненых российских военных - горсовет

Во временно оккупированном Мариуполе 10 российских военнослужащих получили ранения после взрывов прошлой ночью.

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В оккупированном Мариуполе после "хлопка" в больницу доставили 10 раненых российских военных - горсовет

Бои за Часов Яр: россияне пытаются воспользоваться окном возможностей, пока ВСУ ждут снаряды от партнеров

По словам командира батальона ударных БПЛА "Ахиллес" 92 ОШБР Юрия Федоренко, Силы обороны не дают российской армии захватить или взять Часов Яр в оперативное окружение, несмотря на сильное давление и интенсивные бои.

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Бои за Часов Яр: россияне пытаются воспользоваться окном возможностей, пока ВСУ ждут снаряды от партнеров

"Противник усиливает дестабилизационные усилия": ГУР предостерегло перед новым витком вражеских ИПСО

Главное управление разведки Министерства обороны Украины предупреждает о попытках россии дестабилизировать общество через провокации на массовых мероприятиях и дезинформационные кампании, которые эксплуатируют реальные проблемы, вызванные путинской агрессией.

Общество •   •  12939 просмотра
"Противник усиливает дестабилизационные усилия": ГУР предостерегло перед новым витком вражеских ИПСО

ФБР отслеживает влияние американской помощи Украине на поведение рф относительно выборов-2024 в США

ФБР внимательно следит за тем, может ли поддержка Украины со стороны США побудить Россию взять на себя больший риск в потенциальном вмешательстве в президентские выборы в США в 2024 году.

политика •   •  13242 просмотра
ФБР отслеживает влияние американской помощи Украине на поведение рф относительно выборов-2024 в США

18-летний сын Трампа дебютирует в политике в США

Баррон Трамп, младший сын бывшего президента США Дональда Трампа, был избран делегатом от Флориды на Национальный съезд Республиканской партии, где, как ожидается, его отец будет официально выдвинут кандидатом в президенты от партии на выборах в ноябре.

Новости Мира •   •  10735 просмотра
18-летний сын Трампа дебютирует в политике в США

Военные смогут получить выплату в 70 тысяч только при условии, накопления 30 дней на передовой - Минобороны

Военнослужащие получат 70 000 гривен, если проведут на фронте 30 дней, но с момента принятия закона еще никто не воспользовался правом на такую выплату.

Общество •   •  14848 просмотра
Военные смогут получить выплату в 70 тысяч только при условии, накопления 30 дней на передовой - Минобороны

FT: Азия и Австралия следуют примеру ЕС и США для обуздания доминирования бигтех, как Apple и Google

Япония, Южная Корея и Австралия ужесточают правила, чтобы ограничить рыночную власть крупных технологических групп, таких как Apple и Google, создавая новые регуляторные вызовы, подобные тем, что существуют в ЕС и США.

Новости Мира •   •  10248 просмотра
FT: Азия и Австралия следуют примеру ЕС и США для обуздания доминирования бигтех, как Apple и Google

Украина ожидает, что ЕС одобрит переговорную рамку в конце июня - Стефанишина

Украина выполнила все свои обязательства по переговорам о членстве в ЕС, и решение об утверждении рамок переговоров ожидается на основе консенсуса между лидерами ЕС после выборов в Европейский парламент в конце июня, как и было договорено, со всеми необходимыми документами, готовыми к концу мая.

политика •   •  14271 просмотра
Украина ожидает, что ЕС одобрит переговорную рамку в конце июня - Стефанишина

Экспорт по украинскому морскому коридору достиг 45 млн тонн

За первые 9 месяцев работы Украинского коридора почти 1600 судов экспортировали 45 миллионов тонн грузов, преимущественно украинской сельскохозяйственной продукции, в 44 страны мира.

Экономика •   •  14415 просмотра
Экспорт по украинскому морскому коридору достиг 45 млн тонн

Программа еВосстановление: утверждено более 54 тыс. заявок на восстановление поврежденного жилья

Более 54 тыс. заявок на компенсацию за поврежденное жилье было удовлетворено, и более 6 тыс. сертификатов на компенсацию за разрушенное жилье было выдано в рамках Программы восстановления Украины за первый год ее действия.

Общество •   •  14275 просмотра
Программа еВосстановление: утверждено более 54 тыс. заявок на восстановление поврежденного жилья