В окупованому Криму 810 бригада морської піхоти підвищила рівень бойової готовності - партизани
Київ • УНН
На базі 810-ї бригади морської піхоти в окупованому Севастополі підвищено рівень бойової готовності, військовослужбовці постійно патрулюють периметр і стежать за підозрілими особами, що свідчить про паніку і страх серед російських військ у Криму.
На базі 810 бригади морської піхоти, яка розташована в окупованому Севастополі, підвищили рівень бойової готовності, передає УНН із посиланням на повідомлення "АТЕШ".
За даними партизанів, "по периметру постійно курсують військові та стежать за всіма підозрілими людьми".
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"Все це говорить про панічні настрої, страх і розуміння того, що дуже скоро, усім, що там знаходяться, - доведеться тікати. А ось чи багато хто встигне це зробити - велике питання!" - резюмували партизани.
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