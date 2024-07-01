На базе 810 бригады морской пехоты, которая расположена в оккупированном Севастополе, повысили уровень боевой готовности, передает УНН со ссылкой на сообщение "АТЕШ".

По данным партизан, "по периметру постоянно курсируют военные и следят за всеми подозрительными людьми".

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В АТЕШ также обнародовали координаты объекта: 44.564272, 33.417195 810

"Все это говорит о панических настроениях, страхе и понимании того, что очень скоро, всем, что там находятся, - придется бежать. А вот многие ли успеют это сделать - большой вопрос!" - резюмировали партизаны.

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