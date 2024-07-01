Киев • УНН
На базе 810-й бригады морской пехоты в оккупированном Севастополе повышен уровень боевой готовности, военнослужащие постоянно патрулируют периметр и следят за подозрительными лицами, что свидетельствует о панике и страхе среди российских войск в Крыму.
На базе 810 бригады морской пехоты, которая расположена в оккупированном Севастополе, повысили уровень боевой готовности, передает УНН со ссылкой на сообщение "АТЕШ".
По данным партизан, "по периметру постоянно курсируют военные и следят за всеми подозрительными людьми".
В оккупированном Крыму россияне перебросили военную технику к аэродрому "Гвардейское" - АТЕШ25 июня 2024, 13:54 • 17225 просмотров
В АТЕШ также обнародовали координаты объекта: 44.564272, 33.417195 810
"Все это говорит о панических настроениях, страхе и понимании того, что очень скоро, всем, что там находятся, - придется бежать. А вот многие ли успеют это сделать - большой вопрос!" - резюмировали партизаны.
В оккупированном Крыму россияне установили ЗРК "Тор" вблизи пляжа в Севастополе - "АТЕШ"1 июля 2024, 11:38 • 9983 просмотра