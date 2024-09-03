В окупованому Бердянську росіяни відкрили в школі клас росгвардії
Київ • УНН
В окупованому Бердянську відкрили "профільний" клас росгвардії у школі №10. Окупанти активно мілітаризують молодь через різні організації та змінюють навчальні програми для знищення української ідентичності.
З нового навчального року в окупованому росіянами Бердянську відкрили "профільний" клас росгвардії у школі №10. Про це заявила голова Бердянської МВА Вікторія Галіціна, передає УНН.
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За словами Галіціної, росіяни та місцеві посібники окупантів пріоритетну увагу приділяють мілітаризації молоді в окупації.
Так, на базі захопленої "Червоної гвоздики" окупанти проводили парамілітарні змагання. На території міста та району продовжують функціонувати такі організації як "Юнармія", центр військово-спортивної підготовки та патріотичного виховання молоді "Воїн", нещодавно розпочала роботу ще одна організація "Регіон молодих" та багато інших.
росія впроваджує нову стратегію мілітаризації молоді - британська розвідка03.09.24, 14:50 • 15447 переглядiв
"Роботу" з молоддю, а точніше нав'язування російських наративів, окупанти провадять і в православній гімназії, яка вже другий рік працює в окупованому Бердянську. Відкриття "профільного" класу в середній школі підкреслює твердий намір окупантів знищити будь-яку згадку про приналежність дітей в окупації до України і українського народу, а також закласти основу для майбутнього поповнення резервів російської армії...
Нагадаємо
Центр національного спротиву з'ясував, що на окупованих територіях планують змінити навчальну програму, додавши пропагандистські вірші про "спецоперацію". Це частина політики зміни самоідентифікації українців, що є ознакою геноциду.