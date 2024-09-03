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В окупованому Бердянську росіяни відкрили в школі клас росгвардії

В окупованому Бердянську росіяни відкрили в школі клас росгвардії

Київ • УНН

 • 21296 перегляди

В окупованому Бердянську відкрили "профільний" клас росгвардії у школі №10. Окупанти активно мілітаризують молодь через різні організації та змінюють навчальні програми для знищення української ідентичності.

З нового навчального року в окупованому росіянами Бердянську відкрили "профільний" клас росгвардії у школі №10. Про це заявила голова Бердянської МВА Вікторія Галіціна, передає УНН.

Деталі

За словами Галіціної, росіяни та місцеві посібники окупантів пріоритетну увагу приділяють мілітаризації молоді в окупації.

Так, на базі захопленої "Червоної гвоздики" окупанти проводили парамілітарні змагання. На території міста та району продовжують функціонувати такі організації як "Юнармія", центр військово-спортивної підготовки та патріотичного виховання молоді "Воїн", нещодавно розпочала роботу ще одна організація "Регіон молодих" та багато інших.

росія впроваджує нову стратегію мілітаризації молоді - британська розвідка03.09.24, 14:50 • 15447 переглядiв

"Роботу" з молоддю, а точніше нав'язування російських наративів, окупанти провадять і в православній гімназії, яка вже другий рік працює в окупованому Бердянську. Відкриття "профільного" класу в середній школі підкреслює твердий намір окупантів знищити будь-яку згадку про приналежність дітей в окупації до України і українського народу, а також закласти основу для майбутнього поповнення резервів російської армії...

- заявила очільниця МВА. 

Нагадаємо

Центр національного спротиву з'ясував, що на окупованих територіях планують змінити навчальну програму, додавши пропагандистські вірші про "спецоперацію". Це частина політики зміни самоідентифікації українців, що є ознакою геноциду.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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