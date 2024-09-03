В оккупированном Бердянске россияне открыли в школе класс росгвардии

С нового учебного года в оккупированном россиянами Бердянске открыли "профильный" класс росгвардии в школе №10. Об этом заявила председатель Бердянской МВА Виктория Галицина, передает УНН.

Детали

По словам Галициной, россияне и местные пособники оккупантов приоритетное внимание уделяют милитаризации молодежи в оккупации.

Так, на базе захваченной "Красной гвоздики" оккупанты проводили парамилитарные соревнования. На территории города и района продолжают функционировать такие организации как "Юнармия", центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи "Воин", недавно начала работу еще одна организация "Регион молодых" и многие другие.

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"Работу" с молодежью, а точнее навязывание российских нарративов, оккупанты ведут и в православной гимназии, которая уже второй год работает в оккупированном Бердянске. Открытие "профильного" класса в средней школе подчеркивает твердое намерение оккупантов уничтожить любое упоминание о принадлежности детей в оккупации к Украине и украинскому народу, а также заложить основу для будущего пополнения резервов российской армии... - заявила руководительница МВА.

Напомним

Центр национального сопротивления выяснил, что на оккупированных территориях планируют изменить учебную программу, добавив пропагандистские стихи о "спецоперации". Это часть политики изменения самоидентификации украинцев, что является признаком геноцида.