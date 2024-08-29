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росіяни хочуть ввести в навчальну програму на окупованих територіях вивчення віршів про “сво” - Спротив

росіяни хочуть ввести в навчальну програму на окупованих територіях вивчення віршів про “сво” - Спротив

Київ • УНН

 • 15476 перегляди

На окупованих територіях планують змінити навчальну програму, додавши пропагандистські вірші про "спецоперацію". Це частина політики зміни самоідентифікації українців, що є ознакою геноциду.

На тимчасово окупованих територіях готують зміни до навчальної програми, аби школярі вчили пропагандистські вірші про "сво", передає УНН із посиланням на Центр національного спротиву.

Деталі

За даними Центру, до захоплених шкіл вже почали звозити відповідну літературу. Вірші розраховані на дітей 1-4 класів. Звичайно, що у віршах йде героїзація окупантів, й навпаки дискредитація Батьківщини.

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"Це є свідоме продовження політики зміни самоідентифікації цілого покоління українців, що є ознакою геноциду згідно з міжнародним правом. Такі злочини вказують на справжню мету загарбницької війни кремля, а саме – знищення українців як нації", - зазначено у повідомленні.

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У Центрі національного спротиву закликали повідомляти про кожного дотичного до антилюдської політики кремля

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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