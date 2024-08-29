росіяни хочуть ввести в навчальну програму на окупованих територіях вивчення віршів про “сво” - Спротив
Київ • УНН
На окупованих територіях планують змінити навчальну програму, додавши пропагандистські вірші про "спецоперацію". Це частина політики зміни самоідентифікації українців, що є ознакою геноциду.
На тимчасово окупованих територіях готують зміни до навчальної програми, аби школярі вчили пропагандистські вірші про "сво", передає УНН із посиланням на Центр національного спротиву.
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За даними Центру, до захоплених шкіл вже почали звозити відповідну літературу. Вірші розраховані на дітей 1-4 класів. Звичайно, що у віршах йде героїзація окупантів, й навпаки дискредитація Батьківщини.
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"Це є свідоме продовження політики зміни самоідентифікації цілого покоління українців, що є ознакою геноциду згідно з міжнародним правом. Такі злочини вказують на справжню мету загарбницької війни кремля, а саме – знищення українців як нації", - зазначено у повідомленні.
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